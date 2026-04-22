Sono passati quasi tre anni dall'ultimo gol del Milan alla Juventus in campionato

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Può sembrare assurdo dirlo ma il dato è sotto gli occhi di tutti: sono passati quasi tre anni dall'ultimo gol del Milan alla Juventus nel campionato di Serie A. L'ultima rete rossonera ai bianconeri risale addirittura al 28 maggio 2023, penultima giornata, decisiva per blindare il posto Champions League. Sulla panchina del Diavolo c'era Stefano Pioli, nella stagione successiva alla vittoria dello Scudetto, e su quella della Vecchia Signora sedeva ancora Massimiliano Allegri. La gara, a Torino, finì 0-1 con un grandissimo gol di testa di Olivier Giroud.

Da quel momento il Milan non ha più segnato alla Juventus in campionato. Degli ultimi cinque confronti contro i bianconeri, ben tre sono finiti con il punteggio di 0-0, tra cui l'andata di questa stagione, mentre in due occasioni ha vinto la formazione Juventina con il punteggio di 0-1 (2023/2024) e di 2-0 (2024/2025). Un digiuno nel digiuno, considerato che attualmente l'ultimo attaccante del Milan ad aver segnato è Rafa Leao lo scorso 1° marzo, che dovrà essere sconfitto nel corso di questo weekend.