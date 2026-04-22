MN - Domani niente allenamento, Allegri ha concesso un giorno libero
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Altra giornata di lavoro a Milanello, con la squadra che oggi ha affrontato una doppia seduta: palestra al mattino e lavoro in campo al pomeriggio. Apprende la redazione di MilanNews.it che Massimiliano Allegri per domani ha concesso un giorno libero alla squadra. L'appuntamento per tornare ad allenarsi in vista di Milan-Juventus, match previsto domenica sera a San Siro, è per venerdì mattina.
di Antonio Vitiello.
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Gabbia è stato chiaro: la squadra è con Allegri e lo sarà sempre. Che le sue parole non siano ignorate
Come si dice? Non bisogna gettare il bambino con l'acqua sporca. Certo, ma prima o poi quest'acqua sporca va buttata
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