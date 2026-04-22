Sabatini: "Per me Allegri rimane. E se rimane lui, rimangono Tare, Maignan, Modric, Rabiot..."
Il giornalista Sandro Sabatini è stato ospite del canale YouTube di Carlo Pellegatti, giornalista tifoso del Milan che segue da molto vicino le vicende di casa rossonera da tanti anni. Nella chiacchierata sono emersi diversi temi di attualità legati all'universo del Diavolo, tra cui quelli sempre molto ingaggianti riguardanti il futuro di Rafael Leao e il futuro di Massimiliano Allegri. Un estratto delle sue dichiarazioni.
Le parole di Sandro Sabatini sul futuro di Massimiliano Allegri: "Per me Allegri rimane al Milan. Se rimane lui, rimangono Tare, Maignan, Modric, Rabiot… Quello che la gente non ha capito è che Allegri in questo momento è il portabandiera di un vessillo un po’ consumato, cioè il Milan di una volta. Se però da parte del management c’è l’intenzione di fare mercato e strategia senza rispetto del Milan, non puoi pensare di andare in Champions pensando al bilancio che devi chiudere a +1,+2 o +3…"
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