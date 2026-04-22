MN - Reyes: "Gimenez? Sempre complicato trasferirsi in inverno..."

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Arrivato tra tantissime (e altissime) aspettative, in questo primo anno e mezzo di Milan Santiago Gimenez non è riuscito a rispettarne nemmeno una. Dopo un inizio incoraggiante il Bebote non è più riuscito a risalire la cima, tra un problema alla caviglia che l'ha tenuto fermo diversi mesi ed un feeling con Massimiliano Allegri mai realmente sbocciato. Alla fine del campionato mancano oramai pochissime partite, e in queste il messicano si giocherà la sua permanenza in rossonero, tutt'altro che scontata. Di questo ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il corrispondente in Europa di Claro Sports Daniel Reyes. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Cosa non ha funzionato per lui nell'ultimo anno e mezzo al Milan?

"Credo che questo anno e mezzo di Santi è stato complicato. Ovviamente il problema alla caviglia ha influito, ma anche quando è arrivato l'anno scorso dal Feyenoord: è sempre complicato trasferirsi in inverno. Non è lo stesso che trasferirsi in estate. Poi c'è da dire che anche il Milan non stava facendo bene, e tutti questi fattori hanno fatto sì che Gimenez potesse riscontrare difficoltà in rossonero".