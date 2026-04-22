Furlani e Oettle all'Allianz Cloud per la finale di Volley femminile
L'AD rossonero Giorgio Furlani, accompagnato dal Commercial Director Maikel Oettle, è all'Allianz Cloud per vedere dal vivo in forma privata la finale di Volley Femminile, gara 4, tra Milano e Conegliano.
Nelle scorse settimane il CEO del Milan era stato visto ad assistere a Openjobmetis Varese-Sassari, accendendo ancora l'attenzione attorno ai rapporti tra il club biancorosso e il fondo RedBird per quanto riguarda il progetto NBA Europe.
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NBA Europe e RedBird, parla il vice presidente di Varese: "Hanno scelto noi per come gestiamo la società. Ma quello che succederà non lo sa nessuno"
La telefonata. Umiltà sinonimo di intelligenza. Le brioches di Allegri. Senza lilleri non si lalleradi Carlo Pellegatti
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Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Reyes (Claro Sports): "Gimenez deve restare al Milan. Il Mondiale può cambiare tutto"
Antonio VitielloSarà di nuovo rivoluzione in attacco. Redbird cambi registro perché così non funziona.
Gabbia è stato chiaro: la squadra è con Allegri e lo sarà sempre. Che le sue parole non siano ignorate
Come si dice? Non bisogna gettare il bambino con l'acqua sporca. Certo, ma prima o poi quest'acqua sporca va buttata
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