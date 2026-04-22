Furlani e Oettle all'Allianz Cloud per la finale di Volley femminile

Furlani e Oettle all'Allianz Cloud per la finale di Volley femminile
Oggi alle 21:09News
di Manuel Del Vecchio

L'AD rossonero Giorgio Furlani, accompagnato dal Commercial Director Maikel Oettle, è all'Allianz Cloud per vedere dal vivo in forma privata la finale di Volley Femminile, gara 4, tra Milano e Conegliano.

Nelle scorse settimane il CEO del Milan era stato visto ad assistere a Openjobmetis Varese-Sassari, accendendo ancora l'attenzione attorno ai rapporti tra il club biancorosso e il fondo RedBird per quanto riguarda il progetto NBA Europe.