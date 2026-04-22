Corto muso mon amour: il Milan ha vinto 13 volte in stagione con un gol di scarto

Corto muso mon amour: il Milan ha vinto 13 volte in stagione con un gol di scartoMilanNews.it
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Oggi alle 21:40News
di Manuel Del Vecchio

Con quella di Verona, il Milan ha vinto 13 volte in stagione in Serie A con lo scarto di un gol.

- 8 volte per 1-0 o 0-1
- ⁠3 volte per 2-1 o 1-2
- ⁠2 volte per 2-3 o 3-2

Uno dei mantra di Max Allegri, quello del corto muso, che denota due cose: che i rossoneri subiscono pochi gol, ad oggi sono la miglior difesa del campionato, e che allo stesso tempo hanno difficoltà a farne. Dal primo marzo in poi, ad esempio, non c'è stato il contributo di nessuno fra gli attaccanti presenti in zona in termini di reti segnate.