Fabrizio Romano: "Stones proposto anche in Italia, ma c'è chi ha dubbi sulla tenuta fisica"

vedi letture

Si avvicina il calciomercato e tanti calciatori, soprattutto quelli che andranno via a parametro zero, danno mandato ai propri agenti per trovare nuove proposte allettanti. È anche il caso di John Stones, che a fine anno lascerà il Manchester City. Fabrizio Romano racconta che è stato proposto anche in Italia:

"John Stones, difensore 31enne, 32 a maggio, del Manchester City andrà via a zero. Uno dei migliori al mondo nel playmaking dal basso, un costruttore di gioco straordinario. Un pallino di Pep Guardiola e probabilmente un futuro allenatore, vista la sua visione di calcio. Lascerà il City a parametro zero ed è un’opportunità interessante. Da quello che so è stato proposto anche ai club italiani, ed è stato proposto anche in Premier League dove ha già una proposta. È stato proposto in Italia, ma qualcuno ha dei dubbi sulla tenuta fisica del giocatore perché ha avuto degli infortuni, soprattutto quest’anno. Ora è rientrato qualche giorno fa, ma a livello di tenuta fisica non è sempre stato benissimo. John Stones lascia il City, vediamo se in Italia coglieranno questa opportunità. Ci sono dubbi sul discorso legato al fisico".