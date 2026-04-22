NBA Europe e RedBird, parla il vice presidente di Varese: "Hanno scelto noi per come gestiamo la società. Ma quello che succederà non lo sa nessuno"

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Paolo Perego, vice-presidente di Pallacanestro Varese, durante la puntata de “L’Ultima Contesa” su varesenoi.it, parla anche del progetto NBA Europe. Le ultimi voci vogliono che RedBird, di Gerry Cardinale, abbia scelto proprio la piazza di Varese per provare l'entrata in NBA Europe.

Le sue dichiarazioni: “Perché non ne abbiamo ancora parlato? Perché dietro a questo progetto ci sono delle clausole di riservatezza che siamo obbligati a rispettare. Si sono lette anche tante castronerie e alcuni commenti di persone che non hanno evidentemente ben chiaro quanto tutti noi abbiamo a cuore la Pallacanestro Varese, la città di Varese, gli investimenti che stiamo facendo su Varese, il fatto che abbiamo ricreato a costi altissimi il nostro settore giovanile (dove oggi ci sono 450 ragazzi) e il rispetto che abbiamo per questa storia lunga 80 anni: tutto questo fa parte di una serie di condizioni senza le quali non ci saremmo nemmeno seduti a discutere di NBA Europe. Perché hanno scelto noi? Per come gestiamo la società, indipendentemente da dove siamo oggi dal punto di vista sportivo, e per tutto ciò che abbiamo costruito, che costituisce un’ottima base verso il futuro e permette di non partire da zero. Quello che succederà, però, al momento non solo non lo sappiamo noi: non lo sa nessuno”.