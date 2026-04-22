MN - Reyes: "Gimenez sa di avere le qualità per restare al Milan"

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Arrivato tra tantissime (e altissime) aspettative, in questo primo anno e mezzo di Milan Santiago Gimenez non è riuscito a rispettarne nemmeno una. Dopo un inizio incoraggiante il Bebote non è più riuscito a risalire la cima, tra un problema alla caviglia che l'ha tenuto fermo diversi mesi ed un feeling con Massimiliano Allegri mai realmente sbocciato. Alla fine del campionato mancano oramai pochissime partite, e in queste il messicano si giocherà la sua permanenza in rossonero, tutt'altro che scontata. Di questo ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il corrispondente in Europa di Claro Sports Daniel Reyes. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Cosa pensi sia meglio per il futuro di Gimenez?

"Penso che lui debba restare al Milan. È il club dei suoi sogni e lui sa di avere le qualità per poterci restare. Se farà un buon pre-campionato dopo il Mondiale sarebbe assolutamente il caso, considerando anche gli impegni europei che affronterà il Milan l'anno prossimo".