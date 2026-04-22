Il Chelsea esonera Rosenior dopo tre mesi e mezzo

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(ANSA) - LONDRA, 22 APR - E' durata appena 3 mesi e mezzo la storia di Liam Rosenior sulla panchina del Chelsea. Il club di Londra ha annunciato di aver esonerato l'ex allenatore dello Strasburgo, che avrebbe dovuto rimanere in carica fino al 2032. Il mandato di Rosenior è stato interrotto bruscamente da una serie di sette sconfitte nelle ultime otto partite dei Blues.

Il 41enne inglese, succeduto a Enzo Maresca a gennaio, ha subito l'eliminazione dalla Coppa di Lega e dalla Champions League durante il suo breve incarico (23 partite) e, soprattutto, ha vissuto un crollo particolarmente brutale in Premier League, con cinque sconfitte consecutive senza segnare un gol, una striscia negativa che continua tuttora. Il Chelsea sarà guidato fino alla fine della stagione da Calum McFarlane, che aveva già ricoperto il ruolo di allenatore ad interim a gennaio, tra l'esonero di Maresca e l'arrivo di Rosenior. (ANSA).