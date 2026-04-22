Secondo Sportico il Milan è il secondo club italiano più prezioso
La classifica di Sportico sui 50 club più preziosi al mondo conferma con chiarezza il predominio economico del calcio europeo, quello inglese e spagnolo nello specifico, nel panorama globale. In testa si colloca il Real Madrid, con un valore stimato di 7,7 miliardi di dollari, seguito dal Barcelona (6,65 miliardi) e dal Manchester United (6,47 miliardi).
Un elemento particolarmente significativo riguarda il peso della Premier League, che domina la top 10 con ben sei squadre, confermando la forza commerciale e la capacità di attrarre ricavi del campionato inglese. Parallelamente, la Major League Soccer si distingue per avere il maggior numero complessivo di club presenti nella classifica (18), grazie a un modello economico stabile e centralizzato che favorisce crescita e sostenibilità.
Per quanto riguarda l’Italia, la Serie A riesce a collocare cinque squadre tra le più preziose al mondo. In testa c’è la Juventus, con un valore di 1,84 miliardi di dollari, seguita dal Milan (1,66 miliardi) e Inter (1,62 miliardi). Completano il quadro italiano Roma e Napoli, che contribuiscono a mantenere il campionato italiano tra i più rilevanti a livello internazionale.
Nel complesso, il valore aggregato dei 50 club analizzati raggiunge la cifra impressionante di 95,5 miliardi di dollari, un dato che evidenzia la crescente dimensione economica del calcio e il suo ruolo centrale nell’industria sportiva globale.
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