Coppa Italia, Lazio in finale. Dea disastrosa ai rigori, Motta fenomenale
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È la Lazio la seconda finalista di Coppa Italia. La squadra di Sarri supera l'Atalanta ai tiri di rigore con il portiere Motta assoluto protagonista: 4 rigori parati sui 5 calciati dalla Dea. Nei tempi regolamentari la gara era finita 1-1, con gol degli ex rossoneri Romagnoli e Pasalic, entrambi nel finale di gara.
I biancocelesti sfideranno l'Inter in finale, che si disputerà mercoledì 13 maggio 2026 allo Stadio Olimpico. La gara andrà in scena tra la trentaseiesima e la trentasettesima giornata di campionato.
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