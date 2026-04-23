Verso il Mondiale, Pulisic: Voglio rendere orgoglioso il popolo americano"

vedi letture

Christian Pulisic, intervistato da Reuters, ha parlato del Mondiale e delle aspettative sugli USA, che negli ultimi mesi hanno passato un momento particolarmente difficile:

È questa la miglior squadra di cui hai fatto parte?

“Penso si possa dire di sì. Guardando i giocatori che militano ai massimi livelli e che stanno facendo estremamente bene nei loro club, direi che abbiamo davvero una rosa molto forte e anche tanta profondità. Ci sono più giocatori in grado di ricoprire ogni posizione. È una squadra davvero molto solida.”

Significa qualcosa in più giocare un Mondiale in casa?

“Un Mondiale è già di per sé una motivazione enorme e averlo negli Stati Uniti, con la mia famiglia e i miei amici più stretti presenti, è davvero il massimo che si possa desiderare.”

Gli Stati Uniti affronteranno il Paraguay il 12 giugno al SoFi Stadium di Los Angeles…

“So che l’energia negli stadi sarà incredibile. Vogliamo assorbirla il più possibile, trasformarla in motivazione e dare tutto per rendere orgogliosi gli americani.”

Indossare questa maglia ha ancora un significato profondo per te?

“Rappresentare gli Stati Uniti e poter indossare questo stemma è qualcosa che non prendo alla leggera. Lo faccio da quando avevo 17 anni… Sono molto orgoglioso di essere americano e grato per tutto ciò che questo Paese mi ha dato. Voglio solo restituire tutto questo e, si spera, rendere orgogliose le persone.”

Spesso sei stato etichettato come ‘Captain America’ e visto come il volto del calcio maschile nel Paese…

“Direi che cerco decisamente di non farci caso. Non è qualcosa su cui mi soffermo troppo. Mi concentro su quello che posso fare, su come posso aiutare la squadra e su come possiamo vincere. Spero che ciò che faccio ogni giorno, in allenamento, e il modo in cui lavoro, possano dimostrare la mia dedizione alla squadra e il mio esempio. Sono concentrato sul fare il mio lavoro. Se poi riesco a ispirare qualcuno lungo il percorso, è fantastico. Questo mi motiva ancora di più e spero di riuscirci. Ma non sento pressione per questo.”

Hai un messaggio per i tifosi?

“La squadra è in un buon momento. La gente dovrebbe essere entusiasta e pronta a sostenerci.”