Trevisani: "Gila molto sottovalutato. È un difensore eccezionale: può giocare al Milan"

vedi letture

Mario Gila, difensore della Lazio, anche quest'anno si sta mettendo in mostra come leader della difesa biancoceleste e come uno dei migliori nel ruolo del campionato. Il calciatore è finito sulla lista del Milan, con Tare che lo portò a Roma che vorrebbe replicare il trasferimento a Milano. Dello spagnolo ha parlato Riccardo Trevisani, giornalista suo estimatore, a Cronache di Spogliatoio: "Credo che Mario Gila sia un giocatore molto sottovalutato, molto poco considerato: non se ne parla mai quando facciamo la classifica dei migliori difensori sono sempre Bremer, Akanji, Bastoni e nessuno nomina mai Gila. Nella partita di Napoli nello specifico, ma gliene ho viste fare 10 come quella partita nello specifico, si è preso una fetta importante del nostro campionato. Non so se è nei cinque, nei tre ma per me qualcuno potrebbe dire che è il miglior difensore del campionato. Forse non arrivo a dirlo ma è un giocatore che mi fa impazzire".

Continua e conclude Trevisani: "Ti dico la verità, quando Tare l'ha preso alla Lazio io non lo conoscevo: l'ostracismo iniziale di Sarri mi faceva pensare che avevo ragione e invece mi sa che aveva ragione Tare. Nel secondo anno di Sarri, con Baroni e poi quest'anno ancora con Sarri ha tirato fuori una serie di prestazioni notevolissime. Un giocatore che si nota poco, forse perché non è un gigantone fisicamente per il calcio di oggi, forse perché la Lazio non facendo le coppe non ha questo modo di mettersi in mostra. Io trovo che Mario Gila sia un difensore centrale eccezionale. Il che vuol dire che può giocare alla Juve, all'Inter, al Milan e forse pure sopra".