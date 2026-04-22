La nuova vita imprenditoriale di Flamini: patrimonio stimato da 11 miliardi di euro

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Mathieu Flamini, in campo, non era uno che andava per il sottile: non il giocatore più fine dal punto di vista tecnico ma sicuramente tanta quantità in mezzo al campo. Ne ha goduto l'Arsenal, club con cui il francese ha giocato 153 volte, ma ne ha goduto anche il Milan con cui Flamini ha vinto 1 Scudetto da protagonista ed è sceso in campo 122 volte segnando 8 gol. Dopo il calcio, però, la vita del nativo di Marsiglia ha preso una via diversa dal mondo del pallone e si è incentrata su una passione che Flamini aveva sin da piccolo: l'ambiente.

Flamini ha aperto la sua azienda GFBiochemicals che è diventata un riferimento importante in pochi anni nel settore dell'industria biochimica. Un lavoro che gli sta fruttando tanti riconoscimenti di prestigio e che gli ha permesso di far lievitare il suo patrimonio. La rivista Forbes stima il suo capitale per 10 miliardi di sterline, più di 11 miliardi di euro. Nell'intervista concessa alla rivista, Flamini rivela: "Il calcio era il mio sogno d'infanzia, ma l'ambiente ha sempre avuto un ruolo centrale nella mia vita. Ho sviluppato una coscienza ecologica molto presto e, già durante la mia carriera agonistica, mi chiedevo come poter contribuire a trovare soluzioni contro il riscaldamento climatico e l'impatto dell'uomo sul pianeta e sulla salute. Quando sono arrivato al Milan a 24 anni ero uno dei più giovani; molti dei miei compagni avevano già altre attività fuori dal campo e questo mi ha spinto a interrogarmi presto sull'imprenditoria".