MN - Reyes: "Se Gimenez gioca un buon Mondiale il suo valore aumenterebbe"

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Arrivato tra tantissime (e altissime) aspettative, in questo primo anno e mezzo di Milan Santiago Gimenez non è riuscito a rispettarne nemmeno una. Dopo un inizio incoraggiante il Bebote non è più riuscito a risalire la cima, tra un problema alla caviglia che l'ha tenuto fermo diversi mesi ed un feeling con Massimiliano Allegri mai realmente sbocciato. Alla fine del campionato mancano oramai pochissime partite, e in queste il messicano si giocherà la sua permanenza in rossonero, tutt'altro che scontata. Di questo ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il corrispondente in Europa di Claro Sports Daniel Reyes. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Il Mondiale potrebbe dargli una nuova spinta per la prossima stagione?

"Certo! Il Messico è host del Mondiale, e tutti gli occhi del Messico sono puntati su questo Mondiale. Poi la Nazionale sudamericana giocherà la partita inaugurale contro il Sud Africa e se Gimenez, come si spera, gioca un buon Mondiale segnando anche tanti gol, si possono creare anche delle aspettative in merito al suo futuro, se resta o meno al Milan oppure se il club decide di venderlo. Ovviamente il suo valore, in quel caso, aumenterebbe".