Bonucci rivela i 3 talenti italiani più promettenti: c'è un rossonero

Bonucci rivela i 3 talenti italiani più promettenti: c'è un rossoneroMilanNews.it
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Oggi alle 19:20News
di Francesco Finulli

Ospite dell'evento dei Laureus Awards che si è tenuto a Madrid lunedì sera, Leonardo Bonucci, ex difensore anche del Milan di cui è stato capitano in una stagione tutt'altro che indimenticabile, è stato intervistato a lungo dalla Gazzetta dello Sport. Nella chiacchierata si è parlato di attualità del calcio italiano ma anche del suo futuro: non un tema banale, dal momento che lo stesso Bonucci faceva parte dello staff di Gattuso nella fallimentare spedizione in Bosnia che ha allungato a tre la striscia di non partecipazioni consecutive al Mondiale di calcio.

Leonardo Bonucci ha fornito anche i tre nomi dei talenti italiani più promettenti secondo il suo parere: "Pio Esposito penso che nei prossimi anni un ottimo attaccante e un grande talento a livello mondiale. Anche Palestra penso che giocherà in un top team. L'ultimo direi Bartesaghi, gioca già nel Milan, ma anche lui, come Palestra, giocherà in un top club"