Ha dell'incredibile quanto sta succedendo in Qatar: Mancini campione, ma un ricorso dei rivali riapre tutto

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(ANSA) - ROMA, 21 APR - Tutto da rifare. Lo scorso 13 aprile Roberto Mancini aveva festeggiato la vittoria del campionato del Qatar con l'Al Sadd: celebrazioni in campo con i giocatori e poi i festeggiamenti negli spogliatoi. Ma sull'ex ct della Nazionale è arrivata una doccia fredda: la federazione qatariota ha accolto un ricorso presentato dall'Al Shamal, secondo in classifica, e ha riaperto i giochi per il titolo. I diretti concorrenti della squadra di Mancini avevano, infatti, chiesto la vittoria a tavolino della partita persa 2-0 contro il Qatar SC lo scorso 13 aprile denunciando una irregolarità nelle sostituzioni degli avversari.

Dopo l'espulsione di un proprio giocatore straniero, l'allenatore del Qatar Sc aveva deciso di correre ai ripari inserendo un altro straniero al posto di un qatariota. Questo, però, non è permesso dal regolamento che punta ad evitare l'uso di troppi stranieri. La federazione ha quindi accolto la richiesta dell'Al Shamal e riaperto il campionato che a questo punto si deciderà nella prossima e ultima giornata. (ANSA).