MN - Reyes: "Il Milan deve puntare ancora su Gimenez: ha dimostrato di poter essere titolare"

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Arrivato tra tantissime (e altissime) aspettative, in questo primo anno e mezzo di Milan Santiago Gimenez non è riuscito a rispettarne nemmeno una. Dopo un inizio incoraggiante il Bebote non è più riuscito a risalire la cima, tra un problema alla caviglia che l'ha tenuto fermo diversi mesi ed un feeling con Massimiliano Allegri mai realmente sbocciato. Alla fine del campionato mancano oramai pochissime partite, e in queste il messicano si giocherà la sua permanenza in rossonero, tutt'altro che scontata. Di questo ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il corrispondente in Europa di Claro Sports Daniel Reyes. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Si parla molto di Vlahovic, Kean, Lewandowski... ma sarebbe saggio per il Milan dargli un'altra possibilità?

"Penso che il Milan debba ancora puntare su Gimenez, anche perché quando è stato bene fisicamente penso che ha dimostrato che può essere l'attaccante titolare del Milan. Ricordo le parole di Allegri ad inizio stagione dove disse che gli stava piacendo il rendimento del messicano nonostante non avesse segnato tanti gol, praticamente nessuno, e che era solo una questione di tempo prima che questo succedesse. Poi Gimenez ha sempre detto è un sogno per lui giocare nel Milan, e questo sogno lo sta realizzando e ha tanta voglia. Inoltre sa che da lui ci si aspetta tanto, e lui vuole dimostrare di valere tutta la fiducia che gli è stata riposta".