Letizia avverte: "Sperare che Leao faccia un buon Mondiale per venderlo è un incredibile cortocircuito. Io lo terrei"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul futuro di Rafael Leao: “Sperare che Leao faccia un buon Mondiale per venderlo è un incredibile cortocircuito: se fa un gran Mondiale a maggior ragione, me lo tengo volentieri in teoria. Se fa un brutto Mondiale, chi lo prende? A oggi, penso che Rafa sia materiale da Premier di seconda fascia e a quel punto è normale che anche lui pensi che sia meglio rimanere al Milan. C’è anche un problema di valutazione: a 40-50 milioni é regalato, colpa nostra, visto che non abbiamo fatto la Champions, e colpa anche sua, visto che ormai alla sua età è un giocatore fatto e finito e che difficilmente farà l’ultimo salto di qualità.

Io Leao lo terrei, ma la decisione dovrà essere tecnico tattica: non vedo una collocazione per lui nel 3-5-2 di Allegri. Sicuramente qualora venisse venduto, non sarebbe per soldi: Rafa poi ha un grande rapporto personale con Giorgio Furlani, è uno dei più legati alla dirigenza. Se andasse via sarebbe proprio perché, dopo un’analisi calcistica, le parti in causa si saranno rese conto che non c’è più spazio in campo per andare avanti insieme, non è un problema di soldi”.