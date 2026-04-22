Voci su Tiago Gabriel al Milan. Intanto domenica sarà... squalificato, assieme ad altri due calciatori

Voci su Tiago Gabriel al Milan. Intanto domenica sarà... squalificato, assieme ad altri due calciatori
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Oggi alle 15:22News
di Antonello Gioia
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(ANSA) - ROMA, 21 APR - Sono in tutto tre gli squalificati in vista della prossima giornata, la 34/a, del campionato di Serie A. Come deciso dal giudice sportivo, salteranno la prossima partita Tiago Gabriel (Lecce), Jesper Karlstrom (Udinese) e Marin Pongracic (Fiorentina). (ANSA).