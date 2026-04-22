Gimenez avrà un nuovo ct dopo i Mondiali: il Messico annuncia Rafa Marquez

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(ANSA) - ROMA, 21 APR - Rafael Marquez, ex difensore messicano del Barcelona, sarà il nuovo allenatore della nazionale messicana dopo la Coppa del Mondo 2026: lo ha annunciato il direttore delle selezioni nazionali della federazione messicana, Duilio Davino. Il "Kaiser di Michoacan" ha disputato cinque Mondiali con la "Tri" (2002, 2006, 2010, 2014 e 2018), di cui quattro come capitano. Attualmente ricopre il ruolo di "aggiunto" della nazionale da quando Javier Aguirre ha preso il comando nell'agosto 2024. "Il suo contratto è firmato", ha detto Davino in un'intervista su Fox Sports. L'obiettivo di Márquez - 147 presenze da giocatore con il Messico in carriera - sarà portare la selezione messicana alla Coppa del Mondo 2030. Marquez, 47 anni, ha alle spalle una lunga carriera da giocatore dal 1996 al 2018. Ha vinto la Champions League nel 2006 e 2009 e quattro volte la Liga con il Barca.

È stato anche campione di Francia con il Monaco nel 2000. Con il Messico ha vinto la Coppa delle Confederazioni (1999) ed è stato finalista della Copa América (2001). E' il quarto giocatore con più presenze nella storia della nazionale messicana. Come tecnico, ha allenato i giovani della Real Sociedad Deportiva Alcalá in Spagna (2020/21) e poi il Barcelona Atletic, squadra riserva del Barça, dal 2022 al 2024. In Italia ha giocato con il Verona a fine carriera. (ANSA).