Sabatini: "Secondo me Allegri resta, ma si aspetta dalla società un mercato intelligente, senza sperperare soldi, ma con giocatori importanti"

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Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso a MilanVibes sul futuro di Massimiliano Allegri: “Secondo me resta, anche se non sono accreditato per rispondere con certezza. Credo che Massimiliano Allegri abbia l’ambizione di riportare il Milan nell’habitat naturale in cui lo aveva lasciato anni fa, che è quello della Champions League. Chiaro che per fare bella figura in Champions League, competizione che sicuramente non competi dall’oggi col domani per vincere, Allegri si aspetti da parte della società un mercato intelligente, senza sperperare soldi, ma con giocatori importanti.

Se ci sarà questa sintonia, come mi auguro per i tifosi del Milan, Allegri resterà sicuramente alla guida dei rossoneri, se invece ci sarà un calciomercato impostato si altri principi, con giovani di prospettiva ed una strategia a lungo termine, credo che a quel punto Allegri di aspetterà da parte della società una dichiarazione di intenti lampante, chiara ed evidente, della serie che non sarebbe più il Milan che punta a vincere in Italia e fare grande figura in Europa ma un Milan che punta al trading ed alla monetizzazione dei giovani, allora a quel punto lo dici togliendo però all’allenatore Max Allegri ogni tipo di esigenza prestabilita, poi a lì toccherebbe a lui accettare o rifiutare. Sicuramente quello non sarebbe uno scenario in grado di esaltarlo”.