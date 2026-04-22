Il ministro dello Sport Abodi conferma di non voler intervenire direttamente sulla presidenza Figc

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(ANSA) - ROMA, 21 APR - "Ho pronta da mesi la bozza" per la riforma della legge Melandri, e "c'è anche una parte che riguarda le infrastrutture perché il calcio senza tifosi è niente. Discutiamo, ci diamo un tempo e troviamo un baricentro". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, nell'audizione alla settima Commissionedel Senato, sulle prospettive di riforma del calcio italiano. "La Melandri può essere uno strumento, ho immaginato che renda il prodotto calcio più facilmente gestibile dal punto di vista commerciale, ma non basta - ha aggiunto Abodi - Una redistribuzione delle quote è opportuna facendo rientrare anche il calcio femminile, che può avere l'1% e non deve fare un passo indietro. Utilizziamo le leve dei diritti-doveri e, invece di ricevere dal mondo del calcio la lista dei problemi da risolvere, chiediamo loro un'assunzione di responsabilità". Tornando sull'ipotesi del commissariamento della Figc, alla domanda se possa essere uno strumento per ammodernare il sistema, Abodi ha risposto: "Sì, ma creare un precedente su un ente che risponde al Coni è un errore.

Resto dell'idea - è la convinzione espressa dal ministro - che ho fortissime riserve su un meccanismo legislativo che consenta il commissariamento delle federazioni. Lo vorrei ma vorrei che si determinasse dentro il sistema; è difficile che succeda, e non voglio aspettare che ci siano quei fattori critici che incidono sui tre elementi che consentono il commissariamento come da statuto, ossia dissesto finanziario, crisi dei campionati o inosservanza delle norme statutarie". In sostanza, "non vorrei forzare la mano, perché ho la responsabilità di consegnare a chi viene dopo di me una situazione non equivocabile. Non ho dubbi sulla nostra correttezza, ma non ho la certezza di chi viene dopo di noi. Non consegno uno strumento delicato senza avere la certezza del suo utilizzo", la conclusione.