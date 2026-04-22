Clamoroso Rosenior: il suo Chelsea subisce la quinta sconfitta di fila senza segnare gol

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(ANSA) - ROMA, 21 APR - Il Chelsea ha subito a Brighton (3-0) la quinta sconfitta consecutiva senza alcun gol segnato in Premier League, un brusco stallo che mette a rischio le possibilità di qualificazione europea. Il ricco club dell'ovest di Londra, guidato da gennaio da Liam Rosenior, è settimo con 48 punti: perde il sesto posto a favore proprio del Brighton che ha ora 50 punti e vede allontanarsi il quinto posto di qualificazione per la prossima Champions League, attualmente occupata dal Liverpool (55 punti). Nel peggiore dei casi, potrebbe addirittura perdere l'undicesimo posto entro la fine della 34a giornata se i suoi inseguitori più stretti (Brentford, Bournemouth, Everton e Sunderland) dovessero precederlo.

Sotto pressione e privato di molti titolari per gli infortuni (Palmer, Estevao, Pedro in attacco, James in difesa), Rosenior ha utilizzato un insolito sistema a cinque difensori fallimentare sia davanti (un tiro tentato) che dietro (sette tiri subiti). Il Chelsea ha vinto solo una delle sue ultime nove partite di campionato, mentre il Brighton ha ottenuto sei vittorie in otto partite. (ANSA).