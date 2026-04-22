Bianchin rivela: "Tare è da mesi che dice a Gila che Milano è un gran bel posto"

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan in difesa: "Il secondo obiettivo per importanza è il difensore centrale. Mario Gila è il primo nome, con distacco sul secondo. Igli Tare lo ha portato in Italia e da mesi gli dice che Milano è un gran bel posto. Quanto costerebbe? Lotito, anche con il contratto in scadenza nel 2027, punta a incassare 20-25 milioni e può farcela perché la concorrenza è forte: Napoli, Inter, Juventus. Il 50%, comunque vada, andrà girato al Real Madrid. Le alternative sono di un livello differente. Kristensen, danese dell'Udinese, piace ma è meno forte. Victor Valdepeñas è un 2006 e gioca in terza serie spagnola con il Castilla: può essere un rinforzo per il futuro, nulla di più".

IL PUNTO SUL MERCATO DEL MILAN

Le parole di Massimiliano Allegri rilasciate ieri dopo la vittoria di Verona hanno rassicurato i tifosi del Milan sul fatto che l'anno prossimo ci sarà ancora lui sulla panchina rossonera: "Il mio pensiero è sul Milan, abbiamo iniziato un percorso insieme e lo proseguiremo insieme". Non è un mistero che già da qualche settimana il tecnico livornese abbia iniziato a parlare con la dirigenza di via Aldo Rossi per programma le nuova stagione e ovviamente il mercato estivo. Come scrive stamattina Repubblica, l'obiettivo sarà quello di migliorare la rosa e renderla competitiva per la doppia competizione. Servirà alzare il livello per lottare per lo scudetto e fare bella figura anche in Champions League. Le valutazioni a Casa Mian sono iniziate e ci sono già alcune indicazioni: servirà infatti un nuovo centravanti di livello, mentre per la difesa piacciono Gila della Lazio e Valdepeñas del Real Madrid.