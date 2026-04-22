Passerini: "Se parlate con Modric, vi dice che si trova benissimo al Milan e con il mister che lo gestisce alla perfezione. Vuole vincere qui"

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Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso a MilanVibes sul futuro di Luka Modric, da decidere a breve in vista della prossima stagione e con un contratto che lo potrebbe legare al Milan per un'altra stagione dopo la prima in rossonero: “Allegri è una variabile, ma la scelta di Modric sarà soprattutto personale. Deciderà prima del Mondiale, sa perfettamente di dover dare questo responso entro quel momento, ma entrano in discussione tanti aspetti importanti e familiari: deve capire se tornare a casa, rimanere a Milano in un momento in cui stanno crescendo i suoi figli. Non è un problema di soldi e non lo sarà mai, infatti non andrà in Arabia e sta decidendo con la famiglia.

La presenza di Allegri è importante ma non decisiva: se parlate con Luka, vi dice che si trova benissimo al Milan e con il mister che lo gestisce alla perfezione. Modric vuole vincere col Milan, ha la mentalità del campione, lui non viene a giocare a calcio, lui viene a vincere. Vuole sicuramente alzare il livello, ne ha parlato anche con Allegri, sono due che si capiscono perfettamente, comprende quali siano i problemi della rosa rossonera. Pur nel rispetto dei ruoli, anche lui vorrebbe alzare quel livello e se dovesse restare, resterebbe per vincere lo Scudetto”.