Moretto: "Milan e Juventus su Goretzka, ma occhio anche all'estero"

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Non è un mistero che il Milan stia provando a convincere Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco che a giugno sarà libero di firmare gratis per un'altra squadra. Sul tedesco, visto il livello del calciatore, ci sono tante squadre. Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto della situazione.

“Goretzka a gennaio è stato molto vicino all’Atletico Madrid, tant’è che il DS dell’Atletico era volato in Germania, cercando di tornare con Goretzka sull’aereo. Questo non è successo: un po’ perché il Bayern Monaco non voleva privarsi del giocatore a metà stagione, un po’ perché il centrocampista desiderava terminare la stagione al Bayern, anche per una questione familiare. Ha preso tempo e ha deciso di scegliere il proprio futuro intorno ad aprile-inizio maggio. Siamo nel momento clou della decisione. È vero che ci sono diversi club italiani che stanno trattando con l’entourage di Goretzka, tra cui Milan e Juventus. Il discorso è simile per entrambi i club: per un calciatore a zero bisogna capire se i numeri possono quadrare, ovvero commissioni e bonus alla firma, oltre che lo stipendio. Chiaramente Goretzka sta cercando un progetto importante in cui si giochi la Champions. Occhio ad alcune squadre all’estero. Al momento è ancora un po’ tutto aperto, non ci sono novità sostanziali in un senso o nell’altro. Ci sono tanti club che trattano con l’entourage, capiremo poi la volontà del giocatore. Sarà una scelta di vita e famigliare, oltre che sportiva”.