L'Inter punta Manu Koné, il Milan vuole Ismael del Sassuolo: l'indiscrezione

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Con la conclusione della stagione sempre più vicina, iniziano a moltiplicarsi le voci e le indiscrezioni di calciomercato. Il Milan, soprattutto se riuscirà a blindare il posto Champions League, si candida per avere un ruolo da protagonista: sarà necessario farlo anche per far rimanere Massimiliano Allegri ben saldo sulla panchina, andando possibilmente a soddisfare le sue richieste che, nel corso di questa stagione, non sempre sono state esaudite. L'idea è allungare la rosa e aumentarne la qualità, in tutti i reparti.

Anche a centrocampo il Milan è intenzionato a rafforzarsi: potrebbe partire qualche pedina ma potrebbe arrivare anche qualche giocatore di esperienza. In questo senso il nome caldo è Leon Goretzka. Accanto a lui però da via Aldo Rossi si potrebbe puntare anche a qualche talento che già conosce il campionato di Serie A. Secondo la Gazzetta dello Sport il Milan sarebbe sulle tracce di Ismael Koné, centrocampista canadese da 6 gol in Serie A con il Sassuolo, di cui uno a San Siro contro i rossoneri, in questa stagione. Classe 2002, di origini ivoriano ma cresciuto a Montreal, è stato acquistato per un totale di 13 milioni dal Marsiglia da parte dei neroverdi: oggi ne vale circa 25 di milioni, un prezzo che per questo tipo di giocatori, negli ultimi anni, i rossoneri sono sempre stati abituati a pagare. Dunque dopo l'Inter che vorrebbe Manu Koné della Roma, anche il Milan va a caccia del suo Koné.