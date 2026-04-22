22 aprile 1979: l'ultimo gol di Gianni Rivera in rossonero

22 aprile 1979: l'ultimo gol di Gianni Rivera in rossoneroMilanNews.it
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Oggi alle 12:41Gli ex
di Enrico Ferrazzi

164 gol con la maglia del Milan: questo il glorioso bottino di Gianni Rivera nella sua straordinaria epopea rossonera. L'ultimo centro del "Golden Boy" col club rossonero è arrivato proprio 47 anni fa, il 22 aprile 1979. Il numero 10 segnò l'1-1 nella sfida interna contro l'Hellas Verona, poi vinta dal Milan grazie al gol di Novellino.

Questo il tabellino di quella partita riportato da magliarossonera.it: 

MILAN-HELLAS VERONA 2-1

Reti: 24' Calloni, 47' Rivera, 84' Novellino

MILAN: Albertosi, Collovati (61' Boldini), Maldera, W. De Vecchi, Morini, Baresi, Novellino, Bigon I, Antonelli, Rivera, Buriani - All.: Liedholm

HELLAS VERONA: Superchi, Logozzo (18' Vignola), Spinozzi, Franzot, Gentile, Negrisolo, Trevisanello, Guidolin, Calloni, F. Bergamaschi, Giglio - All.: Chiappella

Arbitro: Ciulli