Capello verso Milan-Juve: "I bianconeri per tradizione non soffrono San Siro.."

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Fabio Capello, doppio ex tecnico di Milan e Juventus è stato intervistato così dalla Gazzetta dello Sport. Un estratto delle sue considerazioni:

Sull'Italia

"La Nazionale è sempre una tentazione e lui sarebbe anche adatto. Sono decisioni che uno deve sentirsi dentro. Quando mi chiamò l’Inghilterra, decisi subito di accettare perché ero convinto di poter ottenere grandi risultati. Mi resta il rimpianto del gol fantasma annullato a Lampard contro la Germania al Mondiale 2010. Saremmo passati da 0-2 a 2-2, chissà…".

Su Milan-Juventus

"La Juventus sta meglio e per tradizione è una squadra che non soffre San Siro, è una questione psicologica. Può perdere o vincere, ma storicamente se la gioca a Milano. Sarà così anche stavolta. Il Milan non sta attraversando il suo momento migliore, però ha l’opportunità di chiudere i discorsi Champions. Una cosa è certa: non mi aspetto un biscotto, anche perché cucinarlo bene non è mai facile e si è visto anche in Napoli-Milan. Tutti a pensare al biscotto e poi alla fine ha segnato Politano e la squadra di Conte ha vinto".