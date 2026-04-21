Matri: "Non so quanto mercato abbiano Leao e Pulisic dopo una stagione così. Forse al Milan converrebbe tenerli entrambi..."

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Alessandro Matri, ex attaccante rossonero, ha commentato così a DAZN il momento difficile di Rafael Leao e Christian Pulisic: "Non so quanto mercato abbiano Leao e Pulisic dopo una stagione così. Non so più che altro quanto il Milan possa incassare, quindi magari gli conviene tenerli tutti e due e sfruttarli al meglio. Andando in Champions c'è una competizione in più, l'alternanza deve diventare meccanica, cioè devono esserci alternative di valore".

Tra i nomi che vengono accostati al Milan per l'attacco dell'anno prossimo c'è anche Robert Lewandowski che Matri vedrebbe bene in rossonero: "Dove vedrei bene Lewandowski in Serie A? Dico Milan. Nel nostro campionato fa la differenza Modric, lo abbiamo visto, e credo che possa farla anche il polacco. E' anche quella quota leader che servirebbe al Milan".