Bonucci: "Vedrei bene Allegri al Real Madrid perché è molto simile ad Ancelotti nel modo di gestire lo spogliatoio"
Leonardo Bonucci, ex difensore di Juventus e Milan, ha parlato a Madrid a margine dei premi Laureus e sul suo ex allenatore Massimiliano Allegri che in Spagna viene spesso accostato alla panchina del Real Madrid, ha dichiarato: "Se Allegri sarebbe un nome giusto per il Real? Per il suo modo di gestire uno spogliatoio e per il suo modo di intendere il calcio, Allegri è veramente molto vicino allo stile del Real Madrid.
Sa togliere le responsabilità dalle spalle dei giocatori, permettendogli di giocare con la massima libertà. Vedo bene Allegri perché è molto simile ad Ancelotti nel modo di gestire lo spogliatoio. Se Ancelotti ha vinto al Real Madrid, con Allegri ci sono delle buone chances" le parole dell'ex giocatore rossonero riportate da tuttomercatoweb.com.
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