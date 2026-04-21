Se a 80 anni avesse la possibilità di fare il ds in un top club, oggi che squadra sceglierebbe? Braida non ha dubbi: "Solo e sempre il Milan"

vedi letture

Ariedo Braida, ex dirigente rossonero, ha parlato così a Il Giorno dei problemi del calcio italiano: "Ora nessuno ha la bacchetta magica. Bisogna costruire un progetto, fare i centri federali e allestire una scuola permanente di istruttori. Soprattutto ripartire dalla tecnica calcistica che è fondamentale: i calciatori per giocare bene devono saper stoppare il pallone. Ci vorrebbe una commissione di esperti, di saggi che studiano e possa tracciare un progetto per far uscire l’Italia da questa situazione. Un tavolo con Maldini, Del Piero e tanti altri".

Oggi Braida compie 80 anni e alla domanda se avesse la possibilità di fare il ds in un top club, oggi che squadra sceglierebbe, l'ex rossonero non ha dubbi: "Non ho dubbi: solo e sempre il Milan. La mia passione, un club che rappresenta la mia vita. Quell'abbraccio con Galliani dopo Perugia nel 1999 resterà immortalato nella storia".