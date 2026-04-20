Kalulu pronto al ritorno a San Siro: "Sono contento di tornare. È sempre particolare giocare contro il Milan"

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Domenica sera San Siro si vestirà come nelle grandi occasioni, anche perché andrà in scena Milan-Juventus, sfida valida per la 34esima giornata di Serie A Enilive. Il campionato è oramai agli sgoccioli, con le due formazioni che non solo si stanno giocando l'ingresso nella prossima Champions League, ma anche il secondo posto, considerati i 3 punti di distanza che le dividono in classifica.

Tra i tanti protagonisti attesi c'è sicuramente Pierre Kalulu, ex difensore del Milan oggi alla Juventus per l'appunto. Il francese, intervenuto ai microfoni di DAZN dopo l'importante vittoria della Vecchia Signora contro il Bologna, ha così parlato del suo imminente ritorno a San Siro: “A livello personale è sempre particolare giocare contro il Milan. Rientro un po’ dove tutto è iniziato, sono contento di tornare a San Siro e rivedere facce che conosco. Con una vittoria sarà ancora più bello”.