Tonali: "Voci di mercato? Normale che arrivino quando giochi bene ma non devi pensarci"

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Sono passati due anni e mezzo circa da quando lo scandalo calcioscommesse sconvolse il calcio italiano, in particolare con le squalifiche di Niccolò Fagioli e di Sandro Tonali, quest'ultimo appena ceduto dal Milan al Newcastle. L'ex rossonero è stato punito con una squalifica di un anno, in cui ha potuto rimettere la testa a posto e dopo la quale è tornato con grande decisione, riprendendosi un posto da protagonista in Premier League. In un'intervista a Sky Sports, Tonali ha parlato di come la sua vita sia cambiata.

Le parole di Sandro Tonali su come è cambiata la sua vita dopo il periodo di squalifica per scommesse e sulle indiscrezioni sul suo futuro: "Non guardo i social, non mi interessano. Ho modificato tutto, anche il modo di vivere fuori dal campo. Ora mi alleno, torno a casa e sto con la mia famiglia. La mia vita è molto migliore cosi. Voci di mercato? Quando giochi bene è normale che arrivino, ma se sei concentrato al 100% e stai bene, non devi pensarci"