F.Galli: "Maldini è il Milan ma Cardinale è stato chiaro: non c'è spazio per Paolo con questa proprietà"

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I tifosi del Milan rivorrebbero Paolo Maldini in società, ma il suo ex compagno di squadra è convinto che con questa proprietà non ci sarà mai posto per lui

L'ex rossonero Filippo Galli, a margine del Festival del Calcio a Parma, ha parlato così ai microfoni di TMW del momento del Milan: "Finché non si definiscono i ruoli della Governance, a cominciare dall'amministratore delegato fino all'allenatore è difficile cominciare a prendere un indirizzo. lo mi auguro da milanista che in fretta si arrivi ad una soluzione a una decisione che venga poi comunicata. La scelta è essenziale nell'apprendimento, non sempre si impara dagli errori ma spero che il Milan ritrovi l'indirizzo giusto. Non è facile, bisogna scegliere le persone in modo attento. II tema è complesso e spero che chi sarà scelto abbia la responsabilità necessaria per guidare il Milan.

I tifosi vorrebbero Maldini? Maldini è il Milan ma Cardinale è stato chiaro, non c'è spazio per Paolo. Di questo dobbiamo prenderne atto, finché ci sarà questa proprietà sarà così. Adesso dobbiamo fare i conti con questa situazione. Ora è importante scegliere la governace, l'amministratore delegato e il direttore sportivo, fino all'allenatore".