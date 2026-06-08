Ibrahimovic al centro delle critiche. Nesta: "Non posso giudicarlo in qualità di dirigente. L’ordine che serve in un club deve arrivare dall’alto"

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Nelle ultime settimane, Zlatan Ibrahimovic è finito al centro della contestazione dei tifosi del Milan. Il pensiero di Alessandro Nesta sullo svedese

In merito alla stagione del Milan di Massimiliano Allegri che si è conclusa con la sconfitta casalinga contro il Cagliari e la mancata qualificazione in Champions League, Alessandro Nesta, ex difensore rossonero, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Max ha responsabilità, come ce l’hanno tutti i giocatori. Ma il vero problema del Milan è stata la grande confusione interna al club. Allo stesso tempo, e per lo stesso motivo, non credo sia difficile rimettere a posto le cose. Non è difficile ristrutturare un club se metti le persone giuste nel ruolo giusto. A ognuno compiti e responsabilità precise: si riparte così, con prospettive chiare".

Nelle ultime settimane Zlatan Ibrahimovic, suo ex compagno di squadra al Milan, è stato al centro di molte critiche da parte dei tifosi milanisti: "Ho un buonissimo rapporto con Zlatan ma non posso giudicarlo in qualità di dirigente. È stato un compagno di squadra fortissimo, questo di sicuro. Ma l’ordine che serve in un club deve arrivare dall’alto e ripeto, non la vedo difficilissima".