Tre big di Premier League su Tonali: il Newcastle chiede più di 100 milioni
In poco tempo Sandro Tonali, al netto della prima stagione inglese passata sul divano a causa della squalifica di diversi mesi per calcioscommesse, è entrato nel cuore dei tifosi del Newcastle United. Nelle sue due stagioni piene in Inghilterra, l'ex Milan ha dimostrato di saper stare nel campionato più intenso e seguito del mondo, guadagnandosi la stima della gente bianconera e ricambiando la fiducia di società e allenatore. Adesso però, complice la non qualificazione alle coppe europee e questo rendimento da top player, i Magpies potrebbero essere costretti a lasciarlo partire nel corso dell'estate.
NEWCASTLE, TONALI PARTE PER OLTRE 100 MILIONI
Questa mattina la Gazzetta dello Sport affronta il tema Sandro Tonali. Sul centrocampista italiano c'è il vivo interesse di tre grandi club di Premier League, tutti iscritti alla prossima Champions League: ci sono il Manchester United e il Manchester City, ci sono anche i nuovi campioni in carica dell'Arsenal. Secondo quanto viene riferito dalla rosea, il Newcastle United non ha intenzione di privarsi tanto facilmente di Tonali e ha fissato come prezzo addirittura 115 milioni di euro.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan