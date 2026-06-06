Tre big di Premier League su Tonali: il Newcastle chiede più di 100 milioni

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Sandro Tonali è nel mirino di tre club importanti di Premier League: il Newcastle venderà cara la pelle e fissa il prezzo oltre i 100 milioni

In poco tempo Sandro Tonali, al netto della prima stagione inglese passata sul divano a causa della squalifica di diversi mesi per calcioscommesse, è entrato nel cuore dei tifosi del Newcastle United. Nelle sue due stagioni piene in Inghilterra, l'ex Milan ha dimostrato di saper stare nel campionato più intenso e seguito del mondo, guadagnandosi la stima della gente bianconera e ricambiando la fiducia di società e allenatore. Adesso però, complice la non qualificazione alle coppe europee e questo rendimento da top player, i Magpies potrebbero essere costretti a lasciarlo partire nel corso dell'estate.

NEWCASTLE, TONALI PARTE PER OLTRE 100 MILIONI

Questa mattina la Gazzetta dello Sport affronta il tema Sandro Tonali. Sul centrocampista italiano c'è il vivo interesse di tre grandi club di Premier League, tutti iscritti alla prossima Champions League: ci sono il Manchester United e il Manchester City, ci sono anche i nuovi campioni in carica dell'Arsenal. Secondo quanto viene riferito dalla rosea, il Newcastle United non ha intenzione di privarsi tanto facilmente di Tonali e ha fissato come prezzo addirittura 115 milioni di euro.