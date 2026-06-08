Nesta sul nuovo Milan: "Tutto deve partire dal un ds capace che sceglie un bravo allenatore"

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In merito al futuro della panchina del Milan, l'ex rossonero Alessandro Nesta ha spiegato che tutto deve partire da un bravo direttore sportivo

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alessando Nesta, ex difensore rossonero, ha rilasciato queste parole su cosa serve di più al Milan sul mercato e sul futuro della panchina milanista: "Se al nuovo Milan serve più un grande attaccante o un grande difensore? Assolutamente un grande centravanti. Credo che la base della squadra sia già forte così, le potenzialità ci sono. Un bravo portiere, Pavlovic che è cresciuto tantissimo, un buon centrocampo. Poi dipende anche da cosa succederà in estate sul mercato. Nuovo allenatore? Tutto deve partire dal direttore sportivo. Con un ds capace, che sceglie un bravo allenatore a suo gusto e insieme definiscono una linea per arrivare ai risultati, possono riuscire a farlo anche in tempi brevi".

Nesta ha poi detto la sua sulla griglia di partenza ad oggi del prossimo campionato di Serie A che inizierà nel weekend del 23 agosto: "Griglia del campionato? Inter davanti, Napoli da vedere. Per me il Milan ristrutturato nel modo giusto può arrivare subito secondo".