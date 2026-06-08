Futuro Milan, Nesta è fiducioso: "Non è difficile ristrutturare un club se metti le persone giuste nel ruolo giusto"

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In merito al futuro societario del Milan, l'ex rossonero Alessandro Nesta ha spiegato che basta solo mettere le persone giuste nel ruolo giusto

In merito alla stagione del Milan di Massimiliano Allegri che si è conclusa con la sconfitta casalinga contro il Cagliari e la mancata qualificazione in Champions League, Alessandro Nesta, ex difensore rossonero, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Max ha responsabilità, come ce l’hanno tutti i giocatori. Ma il vero problema del Milan è stata la grande confusione interna al club. Allo stesso tempo, e per lo stesso motivo, non credo sia difficile rimettere a posto le cose. Non è difficile ristrutturare un club se metti le persone giuste nel ruolo giusto. A ognuno compiti e responsabilità precise: si riparte così, con prospettive chiare".

Nelle ultime settimane Zlatan Ibrahimovic, suo ex compagno di squadra al Milan, è stato al centro di molte critiche da parte dei tifosi milanisti: "Ho un buonissimo rapporto con Zlatan ma non posso giudicarlo in qualità di dirigente. È stato un compagno di squadra fortissimo, questo di sicuro. Ma l’ordine che serve in un club deve arrivare dall’alto e ripeto, non la vedo difficilissima".