Ex Milan, Origi si ritira: solo due gol segnati con la maglia del Milan

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Una carriera particolare, non negativa se contiamo l'avventura in Inghilterra col Liverpool. A Milano però, Origi è stato un fantasma

E' stata una carriera sicuramente molto positiva quella di Divock Origi. Dalle prime esperienze (poco entusiasmanti) in Germania alla folle consacrazione come leggenda al Liverpool, con cui ha vinto tutto tra cui una Champions League da protagonista. Poi, la sciagurata avventura in rossonero nel 2022, in cui non ha mai saputo dare continuità visti anche i tanti problemi fisici. Sì, Origi è stato meteora al Milan ma leggenda al Liverpool. E' lo strano caso di un attaccante che in Inghilterra ha vinto tutto ma a Milano, sponda rossonera è stato peggio di un fantasma. Il belga era arrivato a parametro zero proprio dai Reds nell'estate del 2022, ma in rossonero sono stati più i problemi fisici dei gol. Rientrato da un successivo prestito al Nottingham Forest, si è poi opposto a qualsiasi altro trasferimento, senza più vedersi all’opera. Non si allenava più a Milanello, d'accordo con il club. Nel dicembre del 2025 la rescissione ufficiale col Milan. Origi aveva firmato con il club rossonero nel 2022, appena dopo la vittoria dello scudetto. Un contratto da 4 milioni netti a stagione fino a giugno 2026, più di 300.000 euro al mese. Oggi il belga ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, ritirandosi ufficialmente dal calcio professionistico.

DIVOCK ORIGI-MILAN, I TRISTI NUMERI IN ROSSONERO

In maglia Milan, Origi ha segnato due gol in 36 presenze ufficiali, la maggior parte da subentrato, contro Monza e Sassuolo. Ancora nella mente di tutti il clamoroso pallo colpito nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. L'unico lampo di luce di un'esperienza a Milano davvero incolore.