Origi, è finita: il belga si ritira ufficialmente dal calcio giocato

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Divock Origi ha deciso di ritirarsi dal calcio professionistico. In passato aveva vestito la maglia del Milan, firmando anche un contratto oneroso..

Una meteora al Milan ma leggenda al Liverpool. E' lo strano caso di Divock Origi, che in Inghilterra ha vinto tutto ma a Milano, sponda Milan è stato peggio di un fantasma. Il belga era arrivato a parametro zero proprio dai Reds nell'estate del 2022, ma in rossonero sono stati più i problemi fisici dei gol. Col diavolo, Origi ha segnato due gol in 36 presenze ufficiali, la maggior parte da subentrato, contro Monza e Sassuolo. Rientrato da un successivo prestito al Nottingham Forest, si è poi opposto a qualsiasi altro trasferimento, senza più vedersi all’opera. Non si allenava più a Milanello, d'accordo con il club. Nel dicembre del 2025 la rescissione ufficiale col Milan. Origi aveva firmato con il club rossonero nel 2022, appena dopo la vittoria dello scudetto. Un contratto da 4 milioni netti a stagione fino a giugno 2026, più di 300.000 euro al mese.

Oggi, come riportato da Fabrizio Romano, il belga ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, ritirandosi ufficialmente dal calcio professionistico.