Serie A, non ti puoi permettere Tonali. L'ex Milan costa almeno 100 milioni

vedi letture

Sin da quando è tornato a giocare dopo la squalifica, riprendendosi il posto da titolare e le luci della ribalta in Premier League, Sandro Tonali è sempre stato visto come un'opzione di calciomercato concreta per le squadre italiane. Ovviamente se si parla del classe 2000, si parla del Milan ma anche la Juventus più volte è stata accostata al giocatore. Non c'è mai stato nessun affondo e nessun tentativo concreto. Il motivo è molto semplice: Sandro Tonali è totalmente fuori budget, al momento, per la Serie A.

In altre parole, visti i costi della Premier League, il nostro campionato non può permettersi e non può sostenere economicamente il ritorno di Tonali. Lo ha ricordato nel suo ultimo video su YouTube anche il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto che ha sottolineato come il prezzo attuale sarebbe di almeno 100 milioni, senza considerare i costi per stipendio e commissioni. Una cifra che può permettersi solo il campionato inglese e infatti sono le due squadre di Manchester a essere sul calciatore, con lo United in vantaggio. Sul futuro ancora non si sa se cambierà maglia o meno, anche perchè il Newcastle è controparte ostica, ma quel che si sa è che certamente non ci sarà un rientro in Italia.