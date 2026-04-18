Dida: "Allegri è un grandissimo allenatore e cercherà di portare il Milan sempre più in alto. Non sono preoccupato per le voci sulla Nazionale"

Dida: "Allegri è un grandissimo allenatore e cercherà di portare il Milan sempre più in alto. Non sono preoccupato per le voci sulla Nazionale"MilanNews.it
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Oggi alle 11:36Gli ex
di Enrico Ferrazzi

Nelson Dida, ex portiere rossonero, intervistato da Tuttosport, ha parlato così di Massimiliano Allegri: "Allegri è un grandissimo allenatore e secondo me sta provando a fare tutto quello che è possibile per raggiungere gli obiettivi che gli ha chiesto la società. Lui sa perfettamente la responsabilità che ha e cercherà di portare il Milan sempre più in alto. Onestamente non sono preoccupato per le voci sulla Nazionale e non penso siano un motivo di distrazione per lui". 

In merito alla stagione del Diavolo, Dida ha spiegato: "Se mi aspettavo di più dal Milan? È una squadra molto competitiva, ha dimostrato fin dall'inizio del campionato che voleva stare tra le prime quattro in classifica e fino a oggi è stato così. Ha vinto contro squadre forti, portando a casa partite che nessuno si aspettava riuscisse a fare sue, però ha poi lasciato alcuni punti importanti con avversari della metà destra della classifica. Nel complesso, dico di no: grosso modo il Milan sta facendo il suo campionato, il proprio dovere in linea con quello che c’era da attendersi a inizio stagione".