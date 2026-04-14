Verso la trasferta di Verona, Serginho è sicuro: "Il Milan non sottovaluterà l'impegno. Mi aspetto una squadra arrabbiata dopo l'Udinese"

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Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Serginho ha parlato così del prossimo impegno del Milan di Allegri contro l'Hellas Verona: "Non credo che il Milan sottovaluterà l'impegno. Soprattutto dopo la sconfitta con l’Udinese, mi aspetto un Milan arrabbiato e concentrato al massimo. Si tratta di una gara da non sbagliare assolutamente perché poi arriverà a San Siro la Juventus. L’incontro con la Juventus sarà assolutamente determinante. In caso di vittoria contro i bianconeri, l’obiettivo sarebbe praticamente raggiunto. Prima però bisogna battere il Verona.

A Verona torna il 3-5-2? Con l’Udinese, come ha sottolineato Allegri, è mancato ordine tattico. Il Milan è partito a inizio stagione con il 3-5-2 e ha cambiato sistema di gioco nel corso di qualche gara e sabato per la prima volta dall’inizio. Alternare moduli non è facile per i giocatori: il rischio è quello di non avere memorizzato i nuovi meccanismi e di regalare troppe occasioni da gol come successo con l’Udinese. Però non date le colpe solo alla difesa come reparto perché la fase di non possesso la fa la squadra nel suo complesso".