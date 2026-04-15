Desailly: "Leao è un giocatore importante, ma non potrà mai essere quello chiave per tutta la stagione"

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Nel corso di una nuova puntata de "The Italian Football Podcast", l'ex centrocampista e leggenda del Milan Marcel Desailly è intervenuto su diversi temi legati al mondo rossonero, ricordando la finale di Champions League del 1994 e parlando anche di Rafael Leao, l'uomo più discusso del momento. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Su Leao:

"Non puoi criticarlo, perché il giorno in cui lo criticherai, farà magie in campo. E tu rimarrai bloccato e non saprai più cosa dire. In 5 secondi spazzerà via tutta la negatività che gli hai riversato addosso. Sappiamo al 100% che non ha la costanza necessaria. E non è un leader in grado di reggere un'intera stagione come lo erano Messi e Neymar. Non ha quella costanza. È un giocatore importante per la squadra, ma non potrà mai essere il giocatore chiave per tutta la stagione. Può esserlo di tanto in tanto, perché sarà incostante. E sembra che abbia raggiunto il massimo livello possibile. Non posso criticarlo, perché guadagna molti soldi, gioca nel Milan e nella nazionale portoghese. Ma credo che lui pensi di essere tutto. Non è mentalmente pronto per studiare dove potrebbe migliorare fisicamente, perché potenzialmente non è in grado di dare di più fisicamente. Poi forse potrebbe studiare come modificare la sua dieta, l'allenamento o qualsiasi altra cosa per ottenere quella costanza. È un po' un problema in un sistema perché non torna indietro. Spinge in avanti, ma quando l'azione è finita, si ferma. Significa che non ha le gambe per tornare in posizione. Quindi, ci deve essere un approccio fisico e mentale che alla fine potrebbe portarlo al livello di perché potrebbe vincere il Pallone d'Oro. Ma lo vuole davvero? Il suo entourage è abbastanza intelligente da dirgli: 'Guarda, quello che hai fatto è fantastico, ma per raggiungere il livello successivo dovrai apportare alcune modifiche'. Perché per ora questo è il massimo che possiamo aspettarci da Leao".

Sulle provocazioni di Cruyff prima della schiacciante vittoria contro il Barcellona nella finale di Champions League.

"Le sue parole sono state di grande aiuto. L'allenatore non ha tenuto il discorso in albergo, ma nello spogliatoio, con il vice allenatore che aveva in mano una copia del giornale con la citazione che diceva che eravamo una schifezza. Di cosa stai parlando? Avevamo Donadoni, Albertini, Savicevic e io, tutti giocatori di livello internazionale. Quindi, dire che il Milan non era niente di speciale, visto che stavamo per vincere la Serie A, ci ha davvero motivati. Capello e i suoi assistenti sono stati molto, molto intelligenti nel darci l'adrenalina necessaria per fare la differenza. Il Barcellona era un po' illuso nella sua motivazione, perché aveva già vinto la Liga un paio di settimane prima. Quindi, automaticamente la loro adrenalina era calata, perciò non sono riusciti a riportare la motivazione nel sistema contro un Milan che era come un lupo. E poi, con uno straordinario Marcel Desailly non ci sono riusciti [ride, ndr]".

Alcuni stanno paragonando Bastoni a Maldini

"Bastoni non è nemmeno la metà di Maldini, dovrebbe andare al Barcellona. Penso che sia stato costante, penso che sia all'Inter da circa 7 stagioni e abbia fatto bene a prescindere da chi fosse l'allenatore. Non credo che sia un leader di livello internazionale, ma come hai detto è un giocatore che sa adattarsi al sistema. Questo è il suo limite. Con la sua costanza e la sua capacità di leggere il gioco, ha probabilmente aiutato l'Inter a vincere il campionato in questa stagione. Ma credo che ci sia un limite, a livello internazionale, questo è il limite. Lì non giocano con lo stesso sistema. È riuscito ad adattarsi di nuovo con Gattuso. Se vogliamo paragonarlo a Maldini, gioca sulla fascia sinistra, ma non è nemmeno la metà di Maldini. Però è quello che è. Trasferimento al Barcellona? Sì, intendo dire che è una buona esperienza per mettersi alla prova al tuo livello. Come per Leao, non conosco la sua mentalità vincente. È un difensore, non un giocatore creativo. Ma forse può alzare il livello per capire e adattarsi al livello del Barcellona, ​​dove hanno bisogno di un atteggiamento difensivo deciso. Si vede che il Barcellona è straordinario in ogni reparto, ma è debole in difesa ed è per questo che non vince la Champions League. Potrebbe essere proprio lui il giocatore in grado di portare quella costanza e quella solidità in fase difensiva necessarie per portare il Barcellona a un altro livello. Perché hanno sicuramente bisogno di leader difensivi in ​​squadra".