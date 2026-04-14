Ex Milan, Okafor brilla in Premier: doppietta al Manchester United

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L’attacco del Milan non brilla, e abbiamo parlato ampiamente dei problemi di concretezza del reparto offensivo rossonero. In Inghilterra però, un ex milan brilla a sorpresa.

Infatti, nel monday night di Premier League si mette in mostra un ex rossonero: è Noah Okafor che con una doppietta zittisce Old Trafford e regala al Leeds United una doppietta pesantissima in chiave salvezza.

L'editoriale di Pietro Mazzara per MilanNews.it

Si il titolo può ed è un po’ forte, volutamente, perché è un concetto chiaro a tutti: è assolutamente vietato mandare nel bidone dell’umido quanto fatto fino ad oggi. Perché la qualificazione in Champions League, che tutti davamo per certa, adesso torna ad essere un po’ più in ballo visto il momento della Juventus e il fatto che il Como non mollerà fino all’ultimo l’osso. La batosta di sabato pomeriggio contro l’Udinese ha lasciato il segno dentro lo spogliatoio. I tre cazzotti dei friulani sono arrivati belli diretti, in mezzo agli occhi, alla bocca dello stomaco e al mento e hanno fatto molto male. I fischi di San Siro, poi, sono stati una colonna sonora che i giocatori e l’allenatore si sono portati dentro negli spogliatoi. Sanno di esserseli meritati, perché il livello delle ultime prestazioni offerte – e non si parla di estetica – non è stato soddisfacente. (LEGGI QUI)