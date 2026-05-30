Stasera la finale di Champions League: presenti a Budapest anche Maldini e Zanetti. L'abbraccio tra i due ex capitani di Milan e Inter

Stasera la finale di Champions League: presenti a Budapest anche Maldini e Zanetti. L'abbraccio tra i due ex capitani di Milan e InterMilanNews.it
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Oggi alle 15:24Gli ex
di Enrico Ferrazzi
In vista della finale di Champions League di stasera, sono presenti anche Paolo Maldini e Javier Zanetti. Il video dell'incontro tra i due ex capitani di Milan e Inter

Questa sera alle 18, alla Puskas Arena di Budapest, si gocherà la finale di Champions League tra l'Arsenal di Arteta e il PSG di Luis Enrique, che potrebbe bissare il successo di un anno fa, arrivato grazie alla storica vittoria per 5-0 nella finale contro l'Inter. A seguire il match, sono attesi anche tanti grandi ex giocatori come per esempio Paolo Maldini e Javier Zanetti.

Il profilo Instagram di SkySport ha pubblicato in video in cui i due ex capitani di Milan e Inter si incontrano e si abbracciano a poche ore dal fischio d'inizio della sfida.