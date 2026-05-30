Stasera la finale di Champions League: presenti a Budapest anche Maldini e Zanetti. L'abbraccio tra i due ex capitani di Milan e Inter

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In vista della finale di Champions League di stasera, sono presenti anche Paolo Maldini e Javier Zanetti. Il video dell'incontro tra i due ex capitani di Milan e Inter