Biasin: "La dirigenza del Milan ha scherzato col fuoco, acquistato attaccanti non all'altezza"

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Fabrizio Biasin, giornalista, è intervenuto come ogni mercoledì con l'Editoriale su Tuttomercatoweb.com. Le sue parole sul Milan e Allegri: "E poi c'è Allegri. Si dice che sia il prediletto di Malagò per la panca azzurra. Ci può stare, sarebbe il perfetto "gestore". Ma è anche vero che Allegri non è tipo da addio prematuro e starebbe volentieri al Milan se solo, al Milan, gli dessero un filo di retta in più. Ecco, nell'eterna diatriba tra chi punta il dito sul tecnico ("poteva fare di più!") e chi lo assolve ("è tutta colpa della proprietà") la verità è più spostata verso i secondi: Allegri ha ridato ordine a un gruppo che ne aveva disperatamente bisogno e però si è arenato quando si è trattato di portare qualche nuova idea; e però c'è chi ha fatto peggio di lui, ovvero una dirigenza che ha scherzato col fuoco, acquistato attaccanti non all'altezza dei rossoneri e, rispetto al futuro, sembra sintonizzata più sul "conservare" (garantiamoci il posto Champions e va bene così) che sull'"ambire" (prendiamo giocatori di alto livello e, soprattutto, un grande attaccante per puntare al tricolore)".

Biasin conclude il suo pensiero: "E allora la situazione è chiara: Allegri resterebbe volentieri ma solo in presenza di qualche segnale di buona volontà "dall'alto", altrimenti non disdegnerebbe l'azzurro. Gli andranno incontro? In un mondo normale la risposta sarebbe elementare (certo che sì), nel Milan dei dirigenti molto più attenti al loro benessere che a quello del club (e deitifosi) la risposta è 'chi lo sa'"